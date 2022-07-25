«Газпром» останавливает работу еще одной турбины «Северного потока», прокачка упадет вдвое

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции (КС) «Портовая» из-за конца срока межремонтной наработки до капитального ремонта, говорится в сообщении холдинга. В связи с этим прокачка по «Северному потоку» упадет в два раза по сравнению с текущими объемами.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) „Газпром“ останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС „Портовая“, — отмечается в сообщении.

Таким образом, суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 мск 27 июля упадет почти вдвое — до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.