Власти ФРГ не видят технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку»
19:20 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ не видит технических причин для сокращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток». Об этом в понедельник заявила представитель германского ведомства.
«По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», — приводит слова представителя Минэкономики ФРГ телеканал Эн-тэ-фау. Таким образом, федеральное правительство с непониманием отреагировало на информацию о дальнейшем сокращении «Газпромом» объемов поставок газа по «Северному потоку».
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