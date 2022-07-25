Власти ФРГ не видят технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку»

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ не видит технических причин для сокращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток». Об этом в понедельник заявила представитель германского ведомства.

«По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», — приводит слова представителя Минэкономики ФРГ телеканал Эн-тэ-фау. Таким образом, федеральное правительство с непониманием отреагировало на информацию о дальнейшем сокращении «Газпромом» объемов поставок газа по «Северному потоку».