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НОВОСТИ

Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВС Украины

20:00 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Владимир Зеленский в понедельник уволил командующего Силами специальных операций ВС Украины Григория Галагана. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте документа.

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