РФ в следующем году сможет обеспечить четверть мировых потребностей в неоне — Мантуров
20:40 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в следующем году планирует нарастить производство неона до 180 тыс. куб. м и обеспечить почти четверть мировых потребностей. Об этом сообщил вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Он также заявил, что ранее сегодня на базе МГТУ им Н. Э. Баумана было запущено полномасштабное производства высокочистого неона, который используется в производстве микрочипов.
«На сегодняшний день в России производится действительно свыше 30% мировых объемов неоно-гелиевой смеси, но на площадке в Бауманке мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тыс. кубометров неона в год, это соответствовать будет примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. кубометров. И мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей. По сути, мы заместим объемы, поставляющиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют», — сказал он. «Если по неону до конца года — это 10% (доля на мировом рынке — прим. ТАСС), до конца следующего года — 25%. А по ксенону и криптону — тоже примерно около 30%», — отметил Мантуров.
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