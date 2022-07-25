0
0
1
НОВОСТИ

РФ в следующем году сможет обеспечить четверть мировых потребностей в неоне — Мантуров

20:40 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в следующем году планирует нарастить производство неона до 180 тыс. куб. м и обеспечить почти четверть мировых потребностей. Об этом сообщил вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он также заявил, что ранее сегодня на базе МГТУ им Н. Э. Баумана было запущено полномасштабное производства высокочистого неона, который используется в производстве микрочипов.

«На сегодняшний день в России производится действительно свыше 30% мировых объемов неоно-гелиевой смеси, но на площадке в Бауманке мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тыс. кубометров неона в год, это соответствовать будет примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. кубометров. И мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей. По сути, мы заместим объемы, поставляющиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют», — сказал он. «Если по неону до конца года — это 10% (доля на мировом рынке — прим. ТАСС), до конца следующего года — 25%. А по ксенону и криптону — тоже примерно около 30%», — отметил Мантуров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 25.07.2022
Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВС Украины
0
100
19:20 25.07.2022
Власти ФРГ не видят технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку»
0
179
18:40 25.07.2022
В петербургской больнице больной с ножом напал на других пациентов
0
202
17:45 25.07.2022
«Газпром» останавливает работу еще одной турбины «Северного потока», прокачка упадет вдвое
0
330
17:32 25.07.2022
Лавров рассказал про переставшие представлять угрозу "Гарпуны"
0
338
17:12 25.07.2022
«Газпром» 24 июля обновил рекорд суточного экспорта газа в Китай по «Силе Сибири»
0
280
17:00 25.07.2022
Украина получила из ФРГ первую партию зенитных установок Gepard
0
331
16:32 25.07.2022
На Украине наказание за получение паспорта РФ будет до 15 лет тюрьмы — замминистра
0
337
16:12 25.07.2022
Зерновые договоренности в Стамбуле не запрещают РФ продолжать спецоперацию — Лавров
0
323
16:00 25.07.2022
Киев планирует взорвать емкости с гексаном на масложировом комбинате Славянска — МО РФ
0
312

Возврат к списку