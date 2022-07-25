Заболеваемость гепатитом С в РФ снизилась примерно на 30% за последние три года — Мурашко
21:20 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость гепатитом С в России за последние три года снизилась примерно на 30%. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Заболеваемость [гепатитом С] за последние три года у нас снизилась где-то порядка на 30%. Сегодня разработка идет по формату системы совершенствования сборов статистической отчетности, плюс разработка федерального регистра. Также в декабре 2021 года мы приняли клинические рекомендации новые по лечению гепатита С. Сейчас программа сформирована, проходит процедуру согласования, и при проектировках бюджета мы соответственно выходим на дополнительное финансирование. Это касается вопросов и лечения, и охвата скринингом гепатита С», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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