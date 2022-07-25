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Турбина для Nord Stream готова к отправке, но РФ не дает документы для ввоза — Хабек

22:00 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек утверждает, что технических причин для снижения поставок газа по трубопроводу «Северный поток» нет; турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода, готова к отправке в Россию, однако РФ отказывается выдавать соответствующие документы для ввоза.

«Технических причин для сокращения поставок нет. Турбина готова к поставке в Россию», — сказал Хабек в понедельник агентству ДПА. Экспортные документы Siemens Energy готовы, однако Россия, утверждает он, отказывается выдавать документы для ввоза.

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