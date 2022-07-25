Папа Римский Франциск в Канаде попросил прощения у коренных народов

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск, прибывший в воскресенье с апостольским визитом в Канаду, во время встречи с представителями коренных жителей в поселении Масквачис, расположенном к югу от города Эдмонтон, принес им извинения за жестокое обращение в специальных школах-интернатах североамериканской страны, которые управлялись Римско-католической церковью. Его слова приводит в понедельник служба печати Святого престола.

«Я ждал возможности приехать к вам. Именно с этого места <…> я хотел бы начать покаянное паломничество. Я приехал на вашу родину, чтобы лично сказать вам, что я скорблю, умоляю Бога о прощении, исцелении и примирении, чтобы показать вам свою близость, молиться с вами и за вас», — сказал понтифик.

Представители Римско-католической церкви участвовали в создании и управлении учебными заведениями, в которых жестоко обращались с детьми индейцев. В конце мая 2021 года в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены свыше тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести раскопки на территории всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году.

«Я смиренно прошу прощения за зло, совершенное столькими христианами против коренных народов», — сказал Франциск. Он также призвал к проведению «серьезного расследования» того, что происходило в школах-интернатах. «Я прошу прощения, в частности, за то, как многие члены церкви и религиозных общин сотрудничали <…> в проектах культурного разрушения и принудительной ассимиляции, продвигавшихся правительствами того времени, кульминацией которых стала система школ-интернатов», — добавил глава Римско-католической церкви.

Ранее он называл свою поездку в Канаду «исправительно-покаянной». Весной понтифик в Ватикане во время встречи с группой коренных жителей Канады также извинился перед ними за жестокое обращение в школах-интернатах.