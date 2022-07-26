Москва не исключает, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы — МИД РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в свете действий Запада не исключает сценария, при котором гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы. Об этом заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно, — отметил дипломат. — Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии».

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — добавил Волынкин.