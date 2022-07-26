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Euroclear инвестировала замороженные российские активы, заработав на этом 110 млн евро

09:05 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Euroclear — один из двух европейских международных центральных депозитариев — заработала 110 млн евро за счет того, что инвестировала средства, оказавшиеся на ее счетах в результате заморозки российских активов. Это следует из полугодового финансового отчета компании, опубликованного на ее сайте в понедельник.

Санкции США и Евросоюза, введенные в отношении России, привели к тому, что объем денежных средств на балансе Euroclear увеличивался по мере накопления заблокированных купонных выплат и средств, предназначенных для погашения ценных бумаг. «В соответствии со стандартным процессом Euroclear, денежные средства инвестируются для получения процентного дохода. В первом полугодии процентный доход от замороженных активов, удерживаемых из-за антироссийских санкций, составил 110 млн евро», — говорится в отчете.

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