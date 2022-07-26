Euroclear инвестировала замороженные российские активы, заработав на этом 110 млн евро
09:05 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания Euroclear — один из двух европейских международных центральных депозитариев — заработала 110 млн евро за счет того, что инвестировала средства, оказавшиеся на ее счетах в результате заморозки российских активов. Это следует из полугодового финансового отчета компании, опубликованного на ее сайте в понедельник.
Санкции США и Евросоюза, введенные в отношении России, привели к тому, что объем денежных средств на балансе Euroclear увеличивался по мере накопления заблокированных купонных выплат и средств, предназначенных для погашения ценных бумаг. «В соответствии со стандартным процессом Euroclear, денежные средства инвестируются для получения процентного дохода. В первом полугодии процентный доход от замороженных активов, удерживаемых из-за антироссийских санкций, составил 110 млн евро», — говорится в отчете.
НОВОСТИ
- 10:32 26.07.2022
- ЕС считает новое сокращение поставок газа подтверждением риска их полного прекращения — ЕК
- 10:20 26.07.2022
- Судьба агентства «Сохнут» лежит в правовой плоскости — МИД РФ
- 10:05 26.07.2022
- Украина рискует оказаться на пороге финансовой катастрофы — FT
- 10:00 26.07.2022
- Лиз Трасс заявила, что не готова к прямому вмешательству Лондона в конфликт на Украине
- 09:32 26.07.2022
- Страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15% — ДПА
- 09:20 26.07.2022
- Эрдоган счел неподобающим отношение западных политиков к Путину
- 09:00 26.07.2022
- Москва не исключает, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы — МИД РФ
- 22:40 25.07.2022
- Папа Римский Франциск в Канаде попросил прощения у коренных народов
- 22:00 25.07.2022
- Турбина для Nord Stream готова к отправке, но РФ не дает документы для ввоза — Хабек
- 21:20 25.07.2022
- Заболеваемость гепатитом С в РФ снизилась примерно на 30% за последние три года — Мурашко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать