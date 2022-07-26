Эрдоган счел неподобающим отношение западных политиков к Путину
09:20 26.07.2022 Источник: Lenta.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT раскритиковал отношение западных политиков к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он подчеркнул, что подобное поведение является неподобающим в политике, оно не красит оппонентов и спровоцирует аналогичный ответ.
"Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите", - сказал Эрдоган. Lenta.Ru
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