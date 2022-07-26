Страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15% — ДПА

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. Об этом во вторник сообщило агентство ДПА со ссылкой на дипломатов.

Согласно сведениям агентства, новый план будет утвержден во вторник на специальной встрече министров энергетики сообщества в Брюсселе.

Дипломаты подтвердили ДПА, что, согласно плану, предложенному Европейской комиссией (ЕК), страны добровольно должны сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

20 июля Еврокомиссия опубликовала документ, в котором говорится, что страны ЕС должны к концу сентября представить планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года. В Брюсселе также сочли вероятным сценарием полное отключение российского газа и призвали начать подготовку к этому, сохраняя единство ЕС. Ряд стран, в том числе Испания, Португалия, Греция, не поддержали инициативу ЕК.