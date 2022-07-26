Лиз Трасс заявила, что не готова к прямому вмешательству Лондона в конфликт на Украине

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что не готова к тому, чтобы королевство открыто вмешивалось в конфликт на Украине, и не считает правильным направлять ВМС королевства в Черное море для сопровождения судов с зерном. Соответствующее заявление Трасс, претендующая на пост британского премьера, сделала в понедельник в ходе теледебатов, организованных вещательной корпорацией Би-би-си.

«Я не готова к тому, чтобы Соединенное Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт, — сказала она в ответ на вопрос о готовности отправить Королевские ВМС Великобритании в Черное море. — Мы сделали очень много, став первой европейской страной, отправившей Украине оружие, и задействовав санкции против России. Мы оказываем [украинской стороне] помощь в области морского страхования, чтобы вывезти зерно из Одессы после достижения соглашения [между Москвой и Киевом], но Украина не является страной НАТО, и я считаю, что было бы неправильно напрямую задействовать наши силы или ресурсы».

Экс-глава британского Минфина Риши Сунак, претендующий на премьерское кресло, ушел от ответа на тот же вопрос, заявив при этом, что, по его мнению, Лондон продолжит активно поддерживать Киев «независимо от того, кто станет премьер-министром».