Украина рискует оказаться на пороге финансовой катастрофы — FT
10:05 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина практически израсходовала свои бюджетные ресурсы и вскоре может оказаться на пороге финансовой катастрофы. Об этом во вторник пишет британская газета «Файнэншл таймс».
Как отмечает издание, на фоне серьезного «роста военных расходов финансовые ресурсы Украины могут закончиться уже этой осенью». Их исчерпание «обернется для правительства республики катастрофой». Киеву не будет хватать средств даже на поддержку социальной сферы, финансируемой из бюджета, «школ и больниц», полагает газета.
По оценке «Файнэншл таймс», власти республики в настоящее время «серьезно ограничены в источниках финансирования». Увеличение налогового бремени на бизнес «чревато массовым банкротством предприятий», что «усугубит гуманитарный кризис». Анонсированные западными странами пакеты финансовой помощи поступают лишь небольшими траншами и «слишком медленно», считают источники газеты в Киеве. Кроме того, в правительстве Украины понимают, что в настоящий момент уже нельзя полагаться и на мягкую кредитно-денежную политику, поскольку это приведет к «дальнейшему росту инфляции и удорожанию импорта», на который сейчас полагается республика.
Без финансовой поддержки из-за рубежа экономика Украины «уйдет в крутое пике», а «боевые действия продолжать будет невозможно», заключает газета.
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