Судьба агентства «Сохнут» лежит в правовой плоскости — МИД РФ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судьба Еврейского агентства для Израиля «Сохнут» в РФ лежит в правовой плоскости и находится в ведении министерства юстиции. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Это вопрос министерства юстиции, у меня такая информация. Это правовая плоскость, безусловно», — сказала Захарова.

21 июля в Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что в эту инстанцию поступил иск от Минюста РФ с требованием ликвидировать агентство «Сохнут», имеющее в России статус автономной некоммерческой организации. Предварительное заседание по иску назначено на 28 июля.

В тот же день премьер-министр Израиля Яир Лапид провел срочное совещание, посвященное этому вопросу. По его итогам было решено в ближайшее время направить в Россию израильскую правительственную делегацию, задачей которой станет «обеспечить продолжение деятельности Еврейского агентства в России».

«Сохнут» — международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом. 5 июля газета «Джерузалем пост» сообщила, что российское правительство потребовало от руководства «Сохнут» прекратить деятельность в Российской Федерации. Причина требования не сообщалась.