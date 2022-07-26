ЕС считает новое сокращение поставок газа подтверждением риска их полного прекращения — ЕК

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление «Газпрома» о дальнейшем сокращении Россией поставок газа заставляет ЕС думать, что прекращение поставок возможно в любой момент, и готовиться к этому. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон во вторник по прибытии на внеплановое заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики. Здесь обсуждается план Еврокомиссии (ЕК) по сокращению потребления газа во всем ЕС на 15%.

«Прекращение поставок возможно в любой момент, новое ограничение поставок свидетельствует об этом. Нет никаких технических оснований, чтобы сделать это. Поэтому мы придерживаемся нашей стратегии — упреждающего сокращения нашего потребления газа», — заявила она.

Отвечая на вопрос о критике странами ЕС плана Еврокомиссии, она заявила, что «решить эту проблему можно только путем единства и солидарности».

«Подземные хранилища газа по всему ЕС заполнены на 66% и их заполнение все еще продолжается, то есть и сейчас страны ЕС еще способны получать газа больше, чем они потребляют в летний сезон», — добавила она.

Симсон сообщила, что министры заслушают украинского министра энергетики Германа Галущенко. «Это для нас напоминание, что все, что Россия делает (в сфере энергопоставок — прим. ТАСС), имеет влияние не только на нас, но и на Украину», — заявила еврокомиссар.

Ранее «Газпром» заявил, что вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» из-за конца срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате с 27 июля прокачка газа по «Северному потоку» упадет почти вдвое — до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.