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НОВОСТИ

Украинские войска в Артемовске занимают дома, выгоняя мирных жителей — офицер ЛНР

11:00 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командиры украинских подразделений получили приказ расквартироваться в Артемовске (украинское название Бахмут — прим. ТАСС), для чего насильно выселяют из домов местных жителей. Об этом во вторник сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Во избежание одновременных больших потерь среди личного состава, вышестоящим командованием отданы указания крупным подразделениям в населенном пункте Артемовск расквартировываться в частных домах местных жителей. При выборе домостроений не учитывается факт проживания там мирных граждан. Ссылаясь на военное положение, людей насильно выселяют», — написал он в телеграм-канале, ссылаясь на данные разведки республики.

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