Медведев назвал политику ЕС в отношении РФ коктейлем из хамства, инфантильности и глупости
11:05 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нынешнюю политику европейцев на российском направлении «отвратительным коктейлем» из хамства, инфантильности и глупости.
«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», — написал он в своем телеграм-канале во вторник.
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