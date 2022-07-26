Медведев назвал политику ЕС в отношении РФ коктейлем из хамства, инфантильности и глупости

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нынешнюю политику европейцев на российском направлении «отвратительным коктейлем» из хамства, инфантильности и глупости.

«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», — написал он в своем телеграм-канале во вторник.