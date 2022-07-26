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Газ в Европе на бирже торгуется выше $1 900 за 1 тыс. куб. м

11:20 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе на бирже во вторник поднялась выше $1 900 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июля на фоне ситуации вокруг «Северного потока». Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 929 за 1 тыс. куб. м, или 182,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 3%.

Накануне суммарный рост цены газа в Европе за день составил 12%. Произошло это на фоне заявления «Газпрома» об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате с 27 июля прокачка газа по «Северному потоку» упадет почти вдвое — до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.

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