Газ в Европе на бирже торгуется выше $1 900 за 1 тыс. куб. м
11:20 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе на бирже во вторник поднялась выше $1 900 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июля на фоне ситуации вокруг «Северного потока». Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 929 за 1 тыс. куб. м, или 182,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 3%.
Накануне суммарный рост цены газа в Европе за день составил 12%. Произошло это на фоне заявления «Газпрома» об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате с 27 июля прокачка газа по «Северному потоку» упадет почти вдвое — до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.
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