В России выявили 6 183 случая заражения ковидом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 183, летальных исходов из-за ковида — на 47. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 571 случай заражения и 34 смерти, всего с начала пандемии — 18 545 009 и 382 236 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 422 против 4 234 днем ранее, до 17 948 330.