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Цена газа в Европе на бирже превысила $1 950 за 1 тыс. куб. м впервые с начала июля

13:20 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже во вторник поднялась выше $1 950 за 1 тыс. куб. м впервые с начала июля на фоне ситуации вокруг «Северного потока». Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 965,6 за 1 тыс. куб. м, или 186 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 5%.

Накануне суммарный рост цены газа в Европе за день составил 12%. Произошло это на фоне заявления «Газпрома» об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате с 27 июля прокачка газа по «Северному потоку» упадет почти вдвое — до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.

Власти ФРГ уже успели заявить, что не видят технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку». При этом Германия по-прежнему отказывается сообщать о местонахождении турбины Siemens для «Северного потока», а глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер на фоне нынешней ситуации с поставками газа считает нереалистичной цель по уровню заполненности газохранилищ в 90% или 95% к 1 ноября.

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