0
0
132
НОВОСТИ

В Москве выявили 2 037 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 2 037 против 2 133 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 803 424 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 13 против семи днем ранее — до 44 406. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 692 — до 2 602 297.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 26.07.2022
В результате обстрела донецкой психиатрической больницы есть пострадавшие — мэр
0
26
13:20 26.07.2022
Бельгия выступила против обязательных требований ЕК сократить потребление газа на 15%
0
64
13:20 26.07.2022
Цена газа в Европе на бирже превысила $1 950 за 1 тыс. куб. м впервые с начала июля
0
58
13:05 26.07.2022
Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в депутаты гордумы Асбеста на Урале
0
80
13:00 26.07.2022
Стремоусов считает, что Запад вскоре «сдаст» Зеленского, Порошенко и Турчинова
0
90
12:17 26.07.2022
«Школе 21» в Новосибирске исполнился один год
0
167
12:05 26.07.2022
В России выявили 6 183 случая заражения ковидом за сутки
0
159
12:00 26.07.2022
Расходы на "умные счетчики" предлагают включить в тарифы ЖКХ
0
179
11:32 26.07.2022
Центр приема мигрантов на итальянской Лампедузе перегружен более чем в 6 раз
0
211
11:20 26.07.2022
Газ в Европе на бирже торгуется выше $1 900 за 1 тыс. куб. м
0
236

Возврат к списку