В Москве выявили 2 037 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 2 037 против 2 133 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 803 424 случая инфицирования.
Число умерших из-за ковида в столице возросло на 13 против семи днем ранее — до 44 406. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 692 — до 2 602 297.
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