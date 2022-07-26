В Москве выявили 2 037 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 2 037 против 2 133 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 803 424 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 13 против семи днем ранее — до 44 406. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 692 — до 2 602 297.