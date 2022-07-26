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Стремоусов считает, что Запад вскоре «сдаст» Зеленского, Порошенко и Турчинова

13:00 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада скоро «сдадут» президента Украины Владимира Зеленского, экс-президента Петра Порошенко и Александра Турчинова, занимавшего должность спикера Верховной Рады и исполнявшего обязанности главы государства в 2014 году, и они окажутся на скамье подсудимых за военные преступления. Об этом во вторник заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Я больше чем уверен: в ближайшее время Зеленского, Порошенко и Турчинова выдаст тот же Запад и эти военные преступники окажутся на скамье подсудимых за военные преступления», — сказал Стремоусов в видеообращении в своем телеграм-канале.

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