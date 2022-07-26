Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в депутаты гордумы Асбеста на Урале

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся кандидатом в депутаты городской думы города Асбест Свердловской области, следует из данных на сайте Асбестовской территориальной избирательной комиссии.

«Самойлов Вадим Рудольфович, статус участника выборов — выдвинутый кандидат», — говорится в сообщении. Уточняется, что Самойлов участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

Выборы депутатов гордумы Асбеста состоятся в единый день голосования 11 сентября.

Рок-группа «Агата Кристи» была основана в 1985 году. Более десяти лет она являлась одним из самых популярных российских музыкальных коллективов. В 2010 году был записан последний альбом, после чего группа официально распалась.