Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в депутаты гордумы Асбеста на Урале
13:05 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся кандидатом в депутаты городской думы города Асбест Свердловской области, следует из данных на сайте Асбестовской территориальной избирательной комиссии.
«Самойлов Вадим Рудольфович, статус участника выборов — выдвинутый кандидат», — говорится в сообщении. Уточняется, что Самойлов участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.
Выборы депутатов гордумы Асбеста состоятся в единый день голосования 11 сентября.
Рок-группа «Агата Кристи» была основана в 1985 году. Более десяти лет она являлась одним из самых популярных российских музыкальных коллективов. В 2010 году был записан последний альбом, после чего группа официально распалась.
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