Бельгия выступила против обязательных требований ЕК сократить потребление газа на 15%

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия выступила против предложения Еврокомиссии (ЕК) наделить ЕК правом требовать от стран ЕС обязательного сокращения потребления газа на 15% в случае экстренной ситуации. Об этом написала во вторник газета «Эко» (L'Echo).

Газета со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что Бельгия присоединилась к 11 странам ЕС, которые выступили с критикой плана Еврокомиссии по отказу от российского газа. В число стран-оппозиционеров вошли также Франция, Италия, Испания, Португалия, Мальта, Кипр, Греция и другие.

Эти страны считают, что ЕК должна, либо полностью отказаться от права требовать от стран ЕС обязательного сокращения потребления газа на 15% в случае возможного сокращения или прекращения поставок из России, либо предоставила этим странам изъятия в виде юридического права данное требование Еврокомиссии не выполнять.