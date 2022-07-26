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Бельгия выступила против обязательных требований ЕК сократить потребление газа на 15%

13:20 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия выступила против предложения Еврокомиссии (ЕК) наделить ЕК правом требовать от стран ЕС обязательного сокращения потребления газа на 15% в случае экстренной ситуации. Об этом написала во вторник газета «Эко» (L'Echo).

Газета со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что Бельгия присоединилась к 11 странам ЕС, которые выступили с критикой плана Еврокомиссии по отказу от российского газа. В число стран-оппозиционеров вошли также Франция, Италия, Испания, Португалия, Мальта, Кипр, Греция и другие.

Эти страны считают, что ЕК должна, либо полностью отказаться от права требовать от стран ЕС обязательного сокращения потребления газа на 15% в случае возможного сокращения или прекращения поставок из России, либо предоставила этим странам изъятия в виде юридического права данное требование Еврокомиссии не выполнять.

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