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В результате обстрела донецкой психиатрической больницы есть пострадавшие — мэр

13:32 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Психиатрическая больница в Донецке попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом во вторник сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Под обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) в Куйбышевском районе попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Минздрава ДНР по адресу улица Одинцова, 19. По предварительным данным, имеются разрушения, есть пострадавшие. Данные уточняются», — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

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