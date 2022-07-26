В результате обстрела донецкой психиатрической больницы есть пострадавшие — мэр

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Психиатрическая больница в Донецке попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом во вторник сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Под обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) в Куйбышевском районе попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Минздрава ДНР по адресу улица Одинцова, 19. По предварительным данным, имеются разрушения, есть пострадавшие. Данные уточняются», — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.