РФ примет меры в случае ограничения выдачи Финляндией виз россиянам — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва отреагирует крайне негативно и примет меры в случае ограничения выдачи Финляндией виз россиянам, но в РФ надеются, что такая инициатива не найдет практического применения. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Россия на это отреагирует крайне негативно, насколько мы понимаем, пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию», — сказал представитель Кремля.