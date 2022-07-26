РФ примет меры в случае ограничения выдачи Финляндией виз россиянам — Песков
14:00 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва отреагирует крайне негативно и примет меры в случае ограничения выдачи Финляндией виз россиянам, но в РФ надеются, что такая инициатива не найдет практического применения. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Россия на это отреагирует крайне негативно, насколько мы понимаем, пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию», — сказал представитель Кремля.
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