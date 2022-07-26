Сбер вручил дипломы выпускникам своих совместных с вузами образовательных программ

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Сертификаты об окончании обучения получили 424 выпускника бакалавриата и магистратуры, получавшие образование в ходе совместных с вузами образовательных программ Сбера. Сертификаты подписанные президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом, вручали 19 июля в офисе Сбера на Кутузовском 32 в Москве и 22 июля в онлайн-формате. Напомним, Сбер активно сотрудничает с учреждениями высшего образования РФ и выполняет с вузами-партнерами более 64 совместных программ, 40 из них - по IT-направлениям. В 2021-2022 учебном году на них обучались порядка 2000 студентов, около 800 из них - по IT-специальностям.

«Сегодня сотрудничество бизнеса и академической среды является необходимым условием для подготовки высококвалифицированных кадров, - говорит управляющий директор-руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка Андрей Очеретный. - В таком симбиозе образовательные организации обеспечивают прочную фундаментальную базу, а бизнес привносит актуальную технологическую повестку и обеспечивает развитие практических навыков. В итоге это позволяет молодым специалистам начинать карьеру ещё на студенческой скамье».

Сбер продолжает набор студентов на совместные магистерские программы с 12 вузами России по широкому спектру направлений подготовки — от экономики до программной инженерии. На бюджетные места можно поступить по конкурсу.