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НОВОСТИ

Сбер посетила делегация Киргизии

13:44 26.07.2022

Сбер посетила делегация Киргизской Республики во главе с председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым. Визит состоялся по приглашению президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Делегация осмотрела новую штаб-квартиру компании на Кутузовском проспекте, посетила СберУниверситет, Хорошколу, «Школу 21», Центр кибербезопасности, а также Центр обработки данных в Сколково.

В ходе визита представители Сбера продемонстрировали гостям новейшие разработки компании. Стороны обсудили перспективы развития взаимного сотрудничества.

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