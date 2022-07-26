Андрей Воробьев и Александр Козлов обсудили взаимодействие Подмосковья с Минприроды в вопросах экологии

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Фото Константина Семенца



Губернатор Московской областии министр природных ресурсов и экологии РФобсудили зеленую повестку региона – развитие лесопарков, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий. Встреча прошла в Одинцовском Парке Малевича, который вошел в областную программу «Парки в лесу».

«Почти 50% Московской области - это леса. Чтобы удовлетворять запросы жителей, нужно создавать соответствующие условия для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями. Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие, - сказал Андрей Воробьёв. - У нас есть программа «Парки в лесу», мы ее планомерно реализуем. Спасибо вам за поддержку, потому что, в том числе, и Парк Малевича на основании решений президента, а затем уже и нормативных документов, сегодня имеет возможность развиваться и принимать наших жителей и гостей. Также мы понимаем насколько важно обеспечивать порядок в лесах. Очень надеюсь, что мы и дальше будем плодотворно сотрудничать, иметь вашу полную поддержку».

Программа «Парки в лесу» стартовала в Подмосковье в прошлом году. За 5 лет планируется сделать комфортными для отдыха 50 таких территорий. Уже благоустроено 9 лесопарков - Липовая роща в Мякинино (г.о. Красногорск), парк им. Л. Лазутиной, Парк «Виражи», Парк Малевича (все - г.о. Одинцовский), Городской лес (г.о. Домодедово), Видновский лес (Ленинский г.о), парк с лыжероллерной трассой в Можайске, Кузьминский лес (г.о. Котельники), Пестовский парк (г.о. Балашиха).

В 2022 году закончится благоустройство еще трех: Ольгинского в Балашихе, Лобненского в Лобне и «Авангард» в Электростали. Работы в городских округах Ленинский, Люберцы, Подольск, Фрязино и Химки завершат в 2023-м.

«Поддержка руководителя страны, направленная на развитие Московской области, есть, и те решения, которые нам необходимы были с точки зрения депутатского корпуса, уже получены и поддержаны. Облик Подмосковья меняется, здесь комфортно жить, комфортно находиться, независимо от того, что рядом большой мегаполис, который добавляет свои плюсы и минусы, - отметил Александр Козлов. - Под Московскую область нужны определенные решения, потому что те примеры и задачи, которые здесь есть, очень сложно трансформируются на всю страну. Перед руководителем региона, перед его командой, стоят отдельные вызовы. И мы будем вам полностью содействовать и помогать – это наша общая задача, потому что все делается для людей, которые здесь живут».

Фото Константина Семенца



Санитарно-оздоровительные мероприятия - еще одно важное направление работы. Чтобы сохранить лес чистым и здоровым, важно своевременно проводить профилактику различных болезней, убирать сухостой, выполнять рубки. В этом году будут проведены такие мероприятия на 3,6 тыс. га. В основном - вблизи населенных пунктов, социально значимых объектов, а также вдоль трасс, вылетных магистралей и автодорог. Все работы завершат к ноябрю.

Парк Малевича открыт в декабре 2020-го. Его территория - 369 га, здесь проложено 11,5 км пешеходных и туристических маршрутов, 8 км лыжных трасс, обустроено 9 волейбольных площадок, 2 футбольных поля с подогревом. Есть также воркаут-зона, теннисные корты, всесезонный прокат инвентаря.

В прошлом году начался 3-й этап благоустройства. Было выполнено устройство водоема с автоматическим поливом, произведена рубка более 300 аварийных деревьев, уборка сухостоя и валежника на площади 46 га.

До конца этого года в парке будет организован пруд с 2 водопадами, переходящими в 2 малых пруда и систему ручьев, впадающих в большое озеро. Проект предусматривает создание искусственного водоема объемом 6 тыс. м³ с плавучим фонтаном на 25 струй.

Ежедневно в Парке Малевича проходят тренировки по лыжероллерам, скандинавской ходьбе, бегу, волейболу. С июня стартовали велопрогулки и заезды в партнерами парка DeviClub. По воскресеньям совместно с кафе «Спортсмены» проводится благотворительный проект «Йога на завтрак».

В первом полугодии 2022 года парк посетило более 300 тыс. человек.

Продолжается также реализация проекта «Связь трех парков»: Мещерский–Малевича–Лазутиной в Одинцовском г.о. Протяженность – 23 км.

В Московской области - 183 парка культуры и отдыха. За 5 лет их количество увеличилось в два раза, а посещаемость - в 6. В прошлом году в парках побывало более 41 млн человек, за первое полугодие 2022 году - 26,6 млн человек.