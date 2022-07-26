Кремль дал высокую оценку работе ФСБ, сорвавшей угон самолетов РФ
14:12 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль высоко оценил работу Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая пресекла операцию по угону боевых самолетов ВКС России.
«Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков, поэтому такая оценка — оценка высокая», — сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя работу российских спецслужб.
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