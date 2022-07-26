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У Запада иссякает арсенал мер, способных оказать давление на РФ — Песков

14:32 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада состязаются в принятии антироссийских шагов, но у них иссякает арсенал мер, способных оказать давление на Россию. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную отмену шенгенских виз для россиян.

«Мы с вами видим, что страны ЕС, страны Северной Америки буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер. Мы видим также, что у них иссякает арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить нас изменить позицию, что является ошибочным суждением», — отметил он.

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