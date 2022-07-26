0
0
53
НОВОСТИ

Возможная отмена выдачи шенгенских виз для россиян повлечет ответную реакцию РФ — Песков

15:00 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нельзя исключать возможность отмены выдачи шенгенских виз для россиян, это неизбежно повлечет ответную реакцию со стороны Москвы, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Исключать каких-то вот таких действий эмоционального характера, которые не будут укладываться в понимание здравого суждения, мы не можем. В этом плане, да, наверное, исключать такой опасности нельзя», — сказал он.

«Это было бы очень плохо, и еще раз повторяю, естественно, это неминуемо повлекло бы реакцию со стороны Москвы», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 26.07.2022
ЕС продлил действие санкций против России на 6 месяцев — до 31 января 2023 года — Совет ЕС
0
24
14:32 26.07.2022
У Запада иссякает арсенал мер, способных оказать давление на РФ — Песков
0
119
14:12 26.07.2022
Кремль дал высокую оценку работе ФСБ, сорвавшей угон самолетов РФ
0
156
14:00 26.07.2022
РФ примет меры в случае ограничения выдачи Финляндией виз россиянам — Песков
0
168
13:57 26.07.2022
Андрей Воробьев и Александр Козлов обсудили взаимодействие Подмосковья с Минприроды в вопросах экологии
0
147
13:44 26.07.2022
Сбер посетила делегация Киргизии
0
173
13:37 26.07.2022
Сбер вручил дипломы выпускникам своих совместных с вузами образовательных программ
0
157
13:32 26.07.2022
В результате обстрела донецкой психиатрической больницы есть пострадавшие — мэр
0
163
13:20 26.07.2022
Бельгия выступила против обязательных требований ЕК сократить потребление газа на 15%
0
207
13:05 26.07.2022
Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в депутаты гордумы Асбеста на Урале
0
189

Возврат к списку