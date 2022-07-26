Возможная отмена выдачи шенгенских виз для россиян повлечет ответную реакцию РФ — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нельзя исключать возможность отмены выдачи шенгенских виз для россиян, это неизбежно повлечет ответную реакцию со стороны Москвы, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Исключать каких-то вот таких действий эмоционального характера, которые не будут укладываться в понимание здравого суждения, мы не можем. В этом плане, да, наверное, исключать такой опасности нельзя», — сказал он.

«Это было бы очень плохо, и еще раз повторяю, естественно, это неминуемо повлекло бы реакцию со стороны Москвы», — добавил пресс-секретарь президента РФ.