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ЕС продлил действие санкций против России на 6 месяцев — до 31 января 2023 года — Совет ЕС

15:12 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС принял во вторник формальное постановление о продлении действия санкций против России на 6 месяцев — до 31 января 2023 года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС.

«Совет сегодня принял решение продлить на 6 месяцев, до 31 января 2023 года, запретительные меры, нацеленные на специфические сектора экономики РФ», — говорится в заявлении.

Впервые ЕС ввел экономические санкции против России 1 августа 2014 года на волне медийной кампании вокруг катастрофы сбитого над востоком Украины в зоне активных боевых действий малайзийского «Боинга». Впоследствии этот же набор рестриктивных мер многократно расширялся и сейчас стал самым обширным набором односторонних санкций в истории ЕС. Санкции против России также стали рекордными в истории ЕС по объему ущерба экономике самого Евросоюза и мира в целом.

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