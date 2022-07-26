Израиль способен нанести «сильный удар», чтобы сдержать иранский атом — глава Минобороны
15:32 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль может посредством «сильного удара» отсрочить реализацию иранской ядерной программы. С таким заявлением выступил во вторник министр обороны еврейского государства Бени Ганц в интервью 13-му каналу израильского ТВ.
«Иран — глобальная проблема, а не частная проблема Государства Израиль. В конце концов, мы (Израиль — прим. ТАСС) можем нанести сильный удар для сдерживания [иранского] атома», — заявил глава израильского Минобороны.
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