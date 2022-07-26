«Северный поток — 2» полностью готов удовлетворить нужды Европы в газе — Лавров

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газопровод «Северный поток — 2» полностью готов удовлетворить нужды европейских стран в топливе, но он закрыт по политическим причинам. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Уганду.

«И, конечно, „Северный поток — 2“, который полностью готов к тому, чтобы удовлетворить нужды Европы в этом виде топлива, он просто закрыт по сугубо политическим причинам», — сказал Лавров.