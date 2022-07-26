Французы жалуются на проблемы с подселением украинских беженцев — глава ассоциации

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поиск добровольцев среди французских семей, готовых принять у себя на время украинских беженцев, продвигается трудно, а те, кто уже разместил у себя украинцев, жалуются на непосильные расходы. Об этом заявила президент ассоциации помощи беженцам Accueil Familles du Monde («Аккёй фамий дю монд», «Прием семей всего мира») Клодин Шарьера.

«Найти принимающие семьи очень и очень сложно. У волонтерства есть свои пределы. Когда вы принимаете гостей у себя дома, либо в небольшой квартире по соседству, вы хотите делать это один, два, три месяца, но не видите выхода и думаете, что не сможете оплатить все эти расходы, потому что те, кого приютили, не обязательно являются людьми с достаточными средствами», — пояснила она радио «Франс энфо».

Она напомнила, что во Франции зарегистрировано 100 тыс. беженцев с Украины с начала конфликта и на этом фоне власти даже пообещали всем, кто разместит у себя приезжих, финансовую помощь в размере 150-200 евро. «Этих денег с нетерпением ждут», поскольку «пока никто не получил никакой помощи», констатировала Шарьера. А из-за возросших счетов за газ и электричество «некоторые семьи по-настоящему страдают».

«Мы понимаем, что не можем говорить в такой ситуации о конкретных датах — когда люди приедут и когда смогут уехать, но хотелось бы иметь более четкие перспективы, а их нет. Это очень трудно для принимающих семей. Кроме того, когда мы говорим о сельской местности, следует учитывать расходы на дорогу, чтобы просто сходить за покупками, к врачу, в школу или по административной необходимости. Это очень, очень большое финансовое бремя для семей», — сказала она.