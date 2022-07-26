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НОВОСТИ

Запад не может внятно прояснить РФ статус турбин Siemens для «Северного потока» — Лавров

16:32 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не может внятно прояснить Москве статус турбин Siemens для газопровода «Северный поток».

«Нам никто не может внятно в документах объяснить какой статус, во-первых, этой турбины и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде», — сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам своего визита в Уганду.

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