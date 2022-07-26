0
0
162
НОВОСТИ

Около 10% кадровых военных осталось в ВСУ после начала спецоперации — Мининформации ДНР

17:00 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 10% кадровых военных осталось в Вооруженных силах Украины после начала военной спецоперации, остальные ранены, убиты или в плену. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

«Из тех кадровых военных, которые изначально были у ВСУ, большая часть погибли, получили ранения или попали в плен. Их срочным образом замещали мобилизированными, терробороновцами, по данным нашей разведки. Мобилизированные и терробороновцы тоже статус военных имеют, но мотивация и боевой опыт все-таки отличается. В процентном соотношении кадровых, которые изначально здесь были, [осталось с начала спецоперации] около 10%», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 26.07.2022
РФ предстоит во многом переориентировать энергоэкспорт на Азию — Мишустин
0
75
17:32 26.07.2022
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны
0
111
17:14 26.07.2022
Плату за проезд по МСД не будут взимать с жителей Москвы и области
0
187
17:12 26.07.2022
ВСУ дважды за день пытались обстрелять Херсон, система ПВО сбила ракеты
0
159
16:32 26.07.2022
Запад не может внятно прояснить РФ статус турбин Siemens для «Северного потока» — Лавров
0
227
16:12 26.07.2022
Французы жалуются на проблемы с подселением украинских беженцев — глава ассоциации
0
256
16:00 26.07.2022
«Северный поток — 2» полностью готов удовлетворить нужды Европы в газе — Лавров
0
237
15:32 26.07.2022
Израиль способен нанести «сильный удар», чтобы сдержать иранский атом — глава Минобороны
0
244
15:12 26.07.2022
ЕС продлил действие санкций против России на 6 месяцев — до 31 января 2023 года — Совет ЕС
0
242
15:00 26.07.2022
Возможная отмена выдачи шенгенских виз для россиян повлечет ответную реакцию РФ — Песков
0
283

Возврат к списку