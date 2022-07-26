Около 10% кадровых военных осталось в ВСУ после начала спецоперации — Мининформации ДНР
17:00 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 10% кадровых военных осталось в Вооруженных силах Украины после начала военной спецоперации, остальные ранены, убиты или в плену. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
«Из тех кадровых военных, которые изначально были у ВСУ, большая часть погибли, получили ранения или попали в плен. Их срочным образом замещали мобилизированными, терробороновцами, по данным нашей разведки. Мобилизированные и терробороновцы тоже статус военных имеют, но мотивация и боевой опыт все-таки отличается. В процентном соотношении кадровых, которые изначально здесь были, [осталось с начала спецоперации] около 10%», — сказал собеседник агентства.
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