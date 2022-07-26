ВСУ дважды за день пытались обстрелять Херсон, система ПВО сбила ракеты

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины сегодня предприняли две попытки обстрела Херсона, ракеты были сбиты системой ПВО на подходе к городу, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Они пытаются стрелять, но система ПВО отбила, ничего не долетело, прилетов не было. Мы насчитали около двух попыток, но система усилилась, никаких угроз нет. Мы не можем сказать, по мосту ли стреляли, потому что ракеты были сбиты на подходе к городу», — сказал он, уточнив, что пока не определена РСЗО из который были выпущены ракеты.