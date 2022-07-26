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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны

17:32 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 2,6% в 2022 году и 1,2% в 2023 году. Об этом говорится в представленном в Вашингтоне во вторник июльском докладе организации о состоянии мировой экономики.

По оценкам МВФ, в нынешнем году ВВП еврозоны увеличится на 2,6%, тогда как в апрельском прогнозе этот показатель составлял 2,8% (снижение на 0,2 процентного пункта). В 2023 году темпы роста ВВП еврозоны, как ожидается, составят 1,2%, что на 1,1 процентного пункта ниже оценок, представленных в апрельском докладе (2,3%). Рост ВВП еврозоны в 2021 году, по подсчетам фонда, составил 5,4%.

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