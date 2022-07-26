0
0
37
НОВОСТИ

РФ предстоит во многом переориентировать энергоэкспорт на Азию — Мишустин

18:00 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России предстоит серьезно диверсифицировать экспорт энергоресурсов, в первую очередь за счет переориентации на Азию. Для этого нужно в том числе расширять действующие газо- и нефтепроводы, а также строить новые, заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Предстоит серьезно диверсифицировать экспорт, прежде всего за счет переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион. Разумеется, с сохранением торговых связей с дружественными странами на прежних площадках. И для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру, строить новые, расширять действующие газо- и нефтепроводы, модернизировать железнодорожное сообщение. Ну и, конечно, создавать портовые мощности и перевалочные базы», — указал он на стратегической сессии по вопросам энергетики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 26.07.2022
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны
0
111
17:14 26.07.2022
Плату за проезд по МСД не будут взимать с жителей Москвы и области
0
187
17:12 26.07.2022
ВСУ дважды за день пытались обстрелять Херсон, система ПВО сбила ракеты
0
159
17:00 26.07.2022
Около 10% кадровых военных осталось в ВСУ после начала спецоперации — Мининформации ДНР
0
191
16:32 26.07.2022
Запад не может внятно прояснить РФ статус турбин Siemens для «Северного потока» — Лавров
0
227
16:12 26.07.2022
Французы жалуются на проблемы с подселением украинских беженцев — глава ассоциации
0
256
16:00 26.07.2022
«Северный поток — 2» полностью готов удовлетворить нужды Европы в газе — Лавров
0
237
15:32 26.07.2022
Израиль способен нанести «сильный удар», чтобы сдержать иранский атом — глава Минобороны
0
244
15:12 26.07.2022
ЕС продлил действие санкций против России на 6 месяцев — до 31 января 2023 года — Совет ЕС
0
242
15:00 26.07.2022
Возможная отмена выдачи шенгенских виз для россиян повлечет ответную реакцию РФ — Песков
0
283

Возврат к списку