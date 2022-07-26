РФ предстоит во многом переориентировать энергоэкспорт на Азию — Мишустин
18:00 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России предстоит серьезно диверсифицировать экспорт энергоресурсов, в первую очередь за счет переориентации на Азию. Для этого нужно в том числе расширять действующие газо- и нефтепроводы, а также строить новые, заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Предстоит серьезно диверсифицировать экспорт, прежде всего за счет переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион. Разумеется, с сохранением торговых связей с дружественными странами на прежних площадках. И для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру, строить новые, расширять действующие газо- и нефтепроводы, модернизировать железнодорожное сообщение. Ну и, конечно, создавать портовые мощности и перевалочные базы», — указал он на стратегической сессии по вопросам энергетики.
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