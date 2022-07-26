Одобрение «Северного потока - 2» стало бы капитуляцией Европы — вице-канцлер ФРГ
18:40 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что одобрение ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» стало бы капитуляцией Европы. С такими словами он выступил во вторник в Брюсселе в ходе внепланового заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики.
«Одобрение „Северного потока — 2“ вновь увеличило бы нашу зависимость от российского газа — прямо противоположное тому, над чем мы работали здесь последние полгода, — и, конечно же, это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли», — приводит его слова агентство ДПА.
Комментируя дальнейшее сокращение поставок газа по «Северному потоку», глава Минэкономики ФРГ назвал подобный шаг российской стороны «явной стратегией Кремля». «Я считаю, что сам „Газпром“, то есть концерн, больше не является хозяином собственных решений. Фарс вокруг этой канадской турбины говорит понятным языком», — утверждал Хабек. По его мнению, «все политизировано, договоренности больше не соблюдаются». Россия, по словам министра, имеет дело с «двумя стратегическими моментами давления». «Во-первых, разрушить солидарность в Европе из-за высоких цен на газ. Во-вторых, — это давление на „Северный поток — 2“. Снова и снова из Кремля приходится слышать, что есть второй газопровод, по которому можно было бы в изобилии поставлять газ после одобрения», — утверждал вице-канцлер ФРГ.
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