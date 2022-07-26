Цена газа в Европе поднялась выше $2 100 за тыс. куб. м
19:20 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе во вторник поднялась выше $2 100 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта на фоне ситуации вокруг «Северного потока», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 118 за 1 тыс. куб. м, или 202 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 13%.
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