Цена газа в Европе поднялась выше $2 100 за тыс. куб. м

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе во вторник поднялась выше $2 100 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта на фоне ситуации вокруг «Северного потока», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 118 за 1 тыс. куб. м, или 202 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 13%.