Народная милиция ЛНР взяла под контроль Углегорскую ТЭС

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) взяла под контроль Углегорскую ТЭС, на данный момент проводится зачистка от оставшихся там украинских силовиков. Об этом сообщил во вторник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«Подразделениями Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Светлодарск под контроль взята Углегорская ТЭС — ключевой промышленный объект региона. В настоящее время идет зачистка территории электростанции от остатков вооруженных формирований Украины», — приводит его слова телеграм-канал народной милиции.

25 июля в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС. В свою очередь глава администрации города Дебальцево Игорь Захаревич заявил ТАСС, что союзные силы заняли территорию тепловой электростанции.

Светлодарск находится в административном подчинении Дебальцева на северо-востоке ДНР вблизи границы с Луганской Народной Республикой, где расположена одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. Город, население которого до начала активных боевых действий составляло около 11 тысяч человек, с 2014 года контролировался Киевом. Через Светлодарск и близлежащие населенные пункты пролегала линия обороны украинских силовиков, известная как Светлодарская дуга. ДНР установила контроль над городом в конце мая текущего года.