Народная милиция ЛНР взяла под контроль Углегорскую ТЭС
20:00 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) взяла под контроль Углегорскую ТЭС, на данный момент проводится зачистка от оставшихся там украинских силовиков. Об этом сообщил во вторник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Подразделениями Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Светлодарск под контроль взята Углегорская ТЭС — ключевой промышленный объект региона. В настоящее время идет зачистка территории электростанции от остатков вооруженных формирований Украины», — приводит его слова телеграм-канал народной милиции.
25 июля в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС. В свою очередь глава администрации города Дебальцево Игорь Захаревич заявил ТАСС, что союзные силы заняли территорию тепловой электростанции.
Светлодарск находится в административном подчинении Дебальцева на северо-востоке ДНР вблизи границы с Луганской Народной Республикой, где расположена одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. Город, население которого до начала активных боевых действий составляло около 11 тысяч человек, с 2014 года контролировался Киевом. Через Светлодарск и близлежащие населенные пункты пролегала линия обороны украинских силовиков, известная как Светлодарская дуга. ДНР установила контроль над городом в конце мая текущего года.
НОВОСТИ
- 21:20 26.07.2022
- Украина обратится к США по предоставлению «газового ленд-лиза» — премьер
- 20:40 26.07.2022
- Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву
- 19:20 26.07.2022
- Цена газа в Европе поднялась выше $2 100 за тыс. куб. м
- 18:40 26.07.2022
- Одобрение «Северного потока - 2» стало бы капитуляцией Европы — вице-канцлер ФРГ
- 18:00 26.07.2022
- РФ предстоит во многом переориентировать энергоэкспорт на Азию — Мишустин
- 17:32 26.07.2022
- МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны
- 17:14 26.07.2022
- Плату за проезд по МСД не будут взимать с жителей Москвы и области
- 17:12 26.07.2022
- ВСУ дважды за день пытались обстрелять Херсон, система ПВО сбила ракеты
- 17:00 26.07.2022
- Около 10% кадровых военных осталось в ВСУ после начала спецоперации — Мининформации ДНР
- 16:32 26.07.2022
- Запад не может внятно прояснить РФ статус турбин Siemens для «Северного потока» — Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать