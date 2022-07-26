Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград через Литву после снятия ограничений Евросоюзом. Об этом журналистам сообщил во вторник губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Это действительно первый состав, который пришел к нам после решения ЕС по санкциям. Это снимет определенную напряженность, которая была на рынке стройматериалов», — сказал он.