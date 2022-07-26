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Украина обратится к США по предоставлению «газового ленд-лиза» — премьер

21:20 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина намерена обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе» для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

«Правительство Украины приняло решение обратиться к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству „газового ленд-лиза“ для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — написал он.

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