Дебаты кандидатов на пост премьера Британии прервались из-за потерявшей сознание ведущей

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной прерывания телевизионных дебатов кандидатов на пост премьер-министра Великобритании во вторник стала потеря сознания ведущей телеканала «Ток-ТВ» Кейт Маккэн. Об этом говорится в распространенном заявлении телеканала, в прямом эфире которого шли прения министра иностранных дел Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака.

«Кейт Маккэн потеряла сегодня вечером сознание в прямом эфире. Хотя она чувствует себя отлично, врачи не рекомендуют продолжать дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям», — отмечается в заявлении «Ток-ТВ».

Дебаты кандидатов внезапно прервались спустя полчаса после начала на вопросе про Россию. Инцидент произошел во время ответа Трасс. «Если он (президент России Владимир Путин — прим. ТАСС) добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии…» — сказала глава МИД, но ее фраза прервалась грохотом, похожим на падение чего-то. Министр, которая во вторник отмечает 47-летие, произнесла: «О боже мой», после чего сошла с трибуны и пошла в сторону камеры. После этого трансляция прервалась и уже не возобновилась.