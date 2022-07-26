США вышли на первое место в мире по выявленным случаям заражения оспой обезьян
22:40 26.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты Америки вышли на первое место в мире по числу зафиксированных в отдельной стране случаев заражения оспой обезьян. Об этом сообщила во вторник газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на данные федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).
Ранее ЦКПЗ обновили данные по распространению вирусного заболевания в США. По последним сведениям, в стране выявлено уже 3 487 случаев заражения оспой обезьян. Наибольшее число случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк (990), Калифорния (356) и Иллинойс (344).
Газета отмечает, что США «стали страной с наибольшим числом выявленных заражений с начала распространения» вирусного заболевания. «Прирост числа случаев заражения происходит на фоне расширения возможностей для проведения тестирования, но также из-за роста заболеваемости в мире», — подчеркивает «Уолл-стрит джорнэл». Газета отмечает, что «реальное число [случаев заражения], вероятно, значительно выше».
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. По данным главы организации, «в настоящее время зарегистрировано более 16 тыс. случаев заражения в 75 странах и территориях и пять случаев смерти».
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