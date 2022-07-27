Антоновский мост в Херсоне полностью закрыт для движения после удара со стороны ВСУ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти полностью закрыли для движения Антоновский мост через Днепр в Херсоне, который в ночь на среду подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«На данный момент мост закрыт для движения полностью», — сказал замглавы ВГА.

Повреждение моста в результате обстрела со стороны ВСУ повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру и создало неудобства для жителей Херсонской области, подчеркнул Стремоусов. Он добавил, что в ближайшее время начнется ремонт моста.

Украинские военные регулярно обстреливают населенные пункты Херсонской области после того, как регион вышел из-под контроля Киева. ВСУ уже неоднократно наносили удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, «Хаймарс») по Антоновскому мосту через Днепр, в результате чего он получил повреждения. Ранее власти приняли решение ограничить движение по нему, запретив проезд грузовым автомобилям.

Антоновский мост — это единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.