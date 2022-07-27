Илон Маск прокомментировал планы России выйти из проекта МКС
09:05 27.07.2022 Источник: Lenta.ru
Основатель компании SpaceX американский инженер и бизнесмен Илон Маск в своем Twitter отреагировал на планы России выйти из проекта Международной космической станции (МКС).
«Счастливого пути», — написал Маск в ответ на новость об уходе России с МКС.
Ранее новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил о планах страны выйти из проекта после 2024 года. При этом в США станцию планируют использовать до 2030 года, и в НАСА отметили, что Россия не сообщила им о своих планах.
На смену МКС Россия планирует построить Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС). Lenta.Ru
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